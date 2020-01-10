Двум братьям из Черикова вынесен смертный приговор. Мать убитой: «Они сожалеют об одном»

Новости Беларуси. Высшую меру наказания – смертный приговор – вынесли двум братьям из Черикова. Их обвиняют в убийстве с особой жестокостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Высшую меру наказания – смертный приговор – вынесли двум братьям из Черикова. Их обвиняют в убийстве с особой жестокостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вынесен приговор двум братьям, обвиняемым в убийстве учительницы в Черикове
Жертвой злоумышленников стала учительница местной школы. Молодые люди, которым на момент совершения убийства было 18 и 20 лет, всю ночь избивали женщину, а после нанесли ей около 140 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы расправы, дом погибшей подожгли.
– Разумный и адекватный приговор в вашем понимании – это что?
– Срок, года, которые нам дадут, за которые мы можем исправиться и вступить на нормальный жизненный путь.
Вера Гордиевич, мать убитой:
Они сожалеют об одном – что ее не утопили и подожгли дом, что не сгорел дом. Они больше ни о чем не сожалеют. Ни о чем.
Почему это произошло? Потому что они в жизни ничего не получали: их никто не воспитывал, никто не учил. Мать – алкоголик, мать от них отказалась, они были брошены.
Причина преступления – месть за сестру. Ее дети не получали должного ухода, о чем учительница сообщила в местный социальный центр.