За сутки в Минске сбили двух пешеходов

Новости Беларуси. На пересечении улиц Чкалова и Брилевской столкнулись легковушка Audi A4 и микроавтобус Peugeot Boxer, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водителя Audi с травмами доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло утром на улице Седых. Двигаясь со стороны Логойского тракта на Карбышева, водитель легковушки сбил мужчину, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход.