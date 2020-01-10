За сутки в Минске сбили двух пешеходов

Новости Беларуси. На пересечении улиц Чкалова и Брилевской столкнулись легковушка Audi A4 и микроавтобус Peugeot Boxer, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водителя Audi с травмами доставили в больницу.
Новости Беларуси. На пересечении улиц Чкалова и Брилевской столкнулись легковушка Audi A4 и микроавтобус Peugeot Boxer, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водителя Audi с травмами доставили в больницу.
Еще одно ДТП произошло утром на улице Седых. Двигаясь со стороны Логойского тракта на Карбышева, водитель легковушки сбил мужчину, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход.
Спустя 40 минут похожее ДТП произошло возле одного из жилых домов на Лобанка. Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу. Обоих пострадавших доставили в больницу.