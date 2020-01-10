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За сутки в Минске сбили двух пешеходов

10 января 2020 15:59
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Новости Беларуси. На пересечении улиц Чкалова и Брилевской столкнулись легковушка Audi A4 и микроавтобус Peugeot Boxer, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водителя Audi с травмами доставили в больницу.

За сутки в Минске сбили двух пешеходов-1

Еще одно ДТП произошло утром на улице Седых. Двигаясь со стороны Логойского тракта на Карбышева, водитель легковушки сбил мужчину, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход.

За сутки в Минске сбили двух пешеходов-4

Спустя 40 минут похожее ДТП произошло возле одного из жилых домов на Лобанка. Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу. Обоих пострадавших доставили в больницу.

За сутки в Минске сбили двух пешеходов-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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