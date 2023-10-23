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В Несвижском районе грузовик, уходя от столкновения, въехал в автобус и ещё одну легковушку

23 октября 2023 14:46
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Новости Беларуси. За прошедшие выходные, 21 и 22 октября, в Минской области произошло два ДТП, в результате которых два человека пострадали. Одно из происшествий случилось в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе грузовик, уходя от столкновения, въехал в автобус и ещё одну легковушку-1

33-летний водитель на грузовом автомобиле с прицепом ехал из Клецка. На шестом километре автодороги Р12, уходя от столкновения со стоящей «Маздой», его занесло. Далее грузовик по цепочке врезался в «Тойоту», следом – в автобус. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир «Тойоты» был доставлен в больницу, после оказания медпомощи отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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