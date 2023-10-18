15-летнего закладчика наркотиков задержали с поличным в Минске. Подросток прятал в лесополосе мефедрон

Попался парень с поличным, когда выполнял задание своего куратора из наркомаркета в лесополосе. Сюда он приехал, чтобы спрятать сверток с особо опасным веществом – мефедроном. Известно, что заработать легких денег фигуранту предложили через интернет – в одном из мессенджеров. Поработал на наркомаркет парень лишь три дня.

Новости Беларуси. Незаконным заработком попытался заняться подросток в Минске и попал в поле зрения милиции. 15-летнего закладчика наркотиков задержали сотрудники Фрунзенского РУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обещаю, что никогда не буду кидать закладки и употреблять наркотики.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Минска:

Потенциальный работодатель обещал легкие и быстрые деньги. Подросток согласился и по заданию куратора забрал из тайника партию наркотика, которую должен был разделить на более мелкие дозы и распространить.

Уважаемые родители, взрослые в социальных сетях активно вовлекают подростков в распространение наркотиков, заманивая легким заработком. Поиск идет среди школьников и учащихся – тех, кто хочет быстро заработать. Обращайте внимание на то, чем в свободное время занимаются ваши дети, с кем они общаются, в том числе и в интернете.