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15-летнего закладчика наркотиков задержали с поличным в Минске. Подросток прятал в лесополосе мефедрон

18 октября 2023 13:21
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Новости Беларуси. Незаконным заработком попытался заняться подросток в Минске и попал в поле зрения милиции. 15-летнего закладчика наркотиков задержали сотрудники Фрунзенского РУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Попался парень с поличным, когда выполнял задание своего куратора из наркомаркета в лесополосе. Сюда он приехал, чтобы спрятать сверток с особо опасным веществом – мефедроном. Известно, что заработать легких денег фигуранту предложили через интернет – в одном из мессенджеров. Поработал на наркомаркет парень лишь три дня.

15-летнего закладчика наркотиков задержали с поличным в Минске. Подросток прятал в лесополосе мефедрон-1

Обещаю, что никогда не буду кидать закладки и употреблять наркотики.

15-летнего закладчика наркотиков задержали с поличным в Минске. Подросток прятал в лесополосе мефедрон-4

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Минска:
Потенциальный работодатель обещал легкие и быстрые деньги. Подросток согласился и по заданию куратора забрал из тайника партию наркотика, которую должен был разделить на более мелкие дозы и распространить.

Уважаемые родители, взрослые в социальных сетях активно вовлекают подростков в распространение наркотиков, заманивая легким заработком. Поиск идет среди школьников и учащихся – тех, кто хочет быстро заработать. Обращайте внимание на то, чем в свободное время занимаются ваши дети, с кем они общаются, в том числе и в интернете.

15-летнего закладчика наркотиков задержали с поличным в Минске. Подросток прятал в лесополосе мефедрон-7

В отношении несовершеннолетнего фигуранта возбуждено уголовное дело. В МВД напоминают: ответственность за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта наступает с 14 лет.

# Наркотики # происшествия # Кирилл Беркозов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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