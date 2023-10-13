ГПК: польские силовики заставили иранского беженца перетащить труп через границу с Беларусью

Беларусь осуждает решение польских властей, которые отказали во въезде нашему депутату, официально включенному в состав миссии наблюдателей от ОБСЕ на парламентских выборах в Польше. Об этом заявили в МИД нашей страны. Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои национальные и шенгенские визовые списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это не единственное подтверждение того, что власти сопредельной страны полностью игнорируют международные нормы и законы. Наглядный пример – невообразимая жестокость польских силовиков по отношению к беженцам.

12 октября они заставили иностранца перейти границу с Беларусью и забрать с собой умершего товарища. Наши пограничники обнаружили мужчин у заграждения. Один из них не подавал признаков жизни. Прибывшие к месту медики констатировали смерть беженца. Гражданин Ирана поведал белорусским военнослужащим о том, что с ними случилось в «демократичной» Польше.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

По словам гражданина Ирана, он с другом был задержан польскими силовиками. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили, держали без еды и воды на холоде. Впоследствии один из беженцев умер. Гражданина Ирана под угрозой физической расправы принудили перетащить тело через калитку в польском заборе на белорусскую территорию. Для выяснения обстоятельств и причин смерти на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

С начала 2023 года это уже девятая смерть иностранца, зафиксированная нашими пограничниками у польских рубежей. Счет пострадавших от действий силовиков сопредельной стороны идет на десятки.