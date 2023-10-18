Прокуратура Витебской области возбудила 2 уголовных дела по факту хищения зерна

Новости Беларуси. Два уголовных дела возбудила прокуратура Витебской области по фактам хищения имущества сельхозорганизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один случай зафиксирован в Дубровенском районе. Директор одного из предприятий, совместно со своим заместителем с августа по сентябрь похитили со склада более 120 тонн зерна пшеницы и рапса. Ущерб оценивается в сумму не менее 70 тысяч рублей. Второй похожий факт выявили в Крупском районе. Пользуясь служебными полномочиями, несколько сотрудников предприятия украли со склада более 330 тонн зерна, стоимостью более 195 тысяч рублей.

Дмитрий Брылев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Похищенное в Дубровенском районе зерно было сдано на одно из крупнейших предприятий АПК в Оршанском районе. Большая часть похищенного в Крупском районе зерна также была сдана на это предприятие. Противоправные действия пресекли сотрудники Оршанского РУВД.

Уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Витебской области для организации предварительного расследования.