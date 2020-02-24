В Мядельском районе мужчина до смерти избил годовалого мальчика

Новости Беларуси. Завершено расследование убийства годовалого мальчика в Мядельском районе.

По информации Следственного комитета, в сентябре 2019 года в одной из деревень района было обнаружено тело годовалого ребенка без признаков жизни.

Были получены сведения, которые указывали на криминальный характер случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от тяжких телесных повреждений, который были получены от травматических воздействий в область головы.

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний местный житель. С ним проживала 20-летняя мать мальчика.