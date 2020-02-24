В Мядельском районе мужчина до смерти избил годовалого мальчика

Новости Беларуси. Завершено расследование убийства годовалого мальчика в Мядельском районе.
По информации Следственного комитета, в сентябре 2019 года в одной из деревень района было обнаружено тело годовалого ребенка без признаков жизни.
Были получены сведения, которые указывали на криминальный характер случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от тяжких телесных повреждений, который были получены от травматических воздействий в область головы.
По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний местный житель. С ним проживала 20-летняя мать мальчика.
Фото: СК
Установлено, что женщина в день происшествия была в медучреждении. Ее сын остался с обвиняемым в съемной квартире. Мужчина находился в нетрезвом состоянии – он избил мальчика, потому что тот плакал. Фигурант руками и ногами нанес ребенку удары в область головы и по другим частям тела.
После этого мужчина решил скрыть преступление. Он перевез тело мальчика в пустующий дом.
Спустя несколько дней мама ребенка вернулась домой и начала искать сына. Мужчина рассказал, что мальчик находится у знакомых, но это не нашло подтверждения. Фигурант признался, где спрятано тело ребенка.
Были проведены осмотры мест происшествий, допрошены свидетели. С участием задержанного провели проверки показаний и иные процессуальные действия. К материалам уголовного дела приобщены результаты исследований, производство которых осуществлялось специалистами ГКСЭ.
Действия мужчины квалифицированы по статье «Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» УК РБ. Обвиняемый заключен под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
В Солигорском районе мужчина хотел выгнать знакомую и поджег ее. Женщина скончалась – здесь подробнее.