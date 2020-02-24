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В Мядельском районе мужчина до смерти избил годовалого мальчика

24 февраля 2020 12:15
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Новости Беларуси. Завершено расследование убийства годовалого мальчика в Мядельском районе.  

По информации Следственного комитета, в сентябре 2019 года в одной из деревень района было обнаружено тело годовалого ребенка без признаков жизни.  

Были получены сведения, которые указывали на криминальный характер случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от тяжких телесных повреждений, который были получены от травматических воздействий в область головы.  

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний местный житель. С ним проживала 20-летняя мать мальчика.  

В Мядельском районе мужчина до смерти избил годовалого мальчика -1

Фото: СК

Установлено, что женщина в день происшествия была в медучреждении. Ее сын остался с обвиняемым в съемной квартире. Мужчина находился в нетрезвом состоянии – он избил мальчика, потому что тот плакал. Фигурант руками и ногами нанес ребенку удары в область головы и по другим частям тела.  

После этого мужчина решил скрыть преступление. Он перевез тело мальчика в пустующий дом.  

Спустя несколько дней мама ребенка вернулась домой и начала искать сына. Мужчина рассказал, что мальчик находится у знакомых, но это не нашло подтверждения. Фигурант признался, где спрятано тело ребенка.  

Были проведены осмотры мест происшествий, допрошены свидетели. С участием задержанного провели проверки показаний и иные процессуальные действия. К материалам уголовного дела приобщены результаты исследований, производство которых осуществлялось специалистами ГКСЭ.   

Действия мужчины квалифицированы по статье «Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» УК РБ. Обвиняемый заключен под стражу.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

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# Убийство # происшествия

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