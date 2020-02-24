На белорусско-литовской границе задержали мужчину в гидрокостюме и маскхалате

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе пограничники задержали мужчину в гидрокостюме и маскировочном халате.
По информации Госпогранкомитета, 24 февраля ночью пограннаряд заставы «Дробишуны» обнаружил три коробки с товаром подакцизной группы. На место прибыла тревожная группа.
Пограничники нашли при осмотре местности еще три коробки с аналогичным содержимым, а в кустах неизвестного мужчину.
Им оказался 40-летний белорус. Он был в специальном снаряжении в 50 метрах от литовской границы. Мужчина отметил, что не имеет причастности к какой-либо противоправной деятельности. Однако житель Гродненской области не смог объяснить, что делает у границы.
В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Одно только пребывание в погранзоне без документов может обойтись мужчине штрафом до 50 базовых величин.
В начале февраля житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников – здесь подробнее.