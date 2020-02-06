В Солигорском районе мужчина хотел выгнать знакомую и поджёг её. Женщина скончалась

Новости Беларуси. В Солигорском районе мужчина обвиняется в убийстве. Завершено расследование уголовного дела. По информации Следственного комитета, 27 августа минувшего года в одной из деревень района во дворе частного дома скончалась 39-летняя женщина. Был проведен осмотр места происшествия, дом и дворовая территория, были опрошены жильцы, зафиксирована следовая картина – обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости.

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью». По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний хозяин дома. Мужчина работал сварщиком и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В течение расследования мужчина давал противоречивые показания, отрицая свою причастность к преступлению. Для установления полной картины случившегося были проведены следственные и иные процессуальные действия. Проведены экспертизы по изъятым вещественным доказательствам, опрошены свидетели.

Фото: СК