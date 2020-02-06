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В Солигорском районе мужчина хотел выгнать знакомую и поджёг её. Женщина скончалась

06 февраля 2020 10:13
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Новости Беларуси. В Солигорском районе мужчина обвиняется в убийстве. Завершено расследование уголовного дела.

По информации Следственного комитета, 27 августа минувшего года в одной из деревень района во дворе частного дома скончалась 39-летняя женщина.

Был проведен осмотр места происшествия, дом и дворовая территория, были опрошены жильцы, зафиксирована следовая картина – обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости.

В Солигорском районе мужчина хотел выгнать знакомую и поджёг её. Женщина скончалась-1

Фото: СК 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью».

По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний хозяин дома. Мужчина работал сварщиком и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В течение расследования мужчина давал противоречивые показания, отрицая свою причастность к преступлению.

Для установления полной картины случившегося были проведены следственные и иные процессуальные действия. Проведены экспертизы по изъятым вещественным доказательствам, опрошены свидетели. 

В Солигорском районе мужчина хотел выгнать знакомую и поджёг её. Женщина скончалась-4

Фото: СК 

Согласно материалам дела, в гостях у подозреваемого находились трое односельчан – женщина и двое мужчин. Во время распития алкогольных напитков между хозяином и гостьей произошла ссора, мужчина стал выгонять женщину. Когда она сидела на качелях, обвиняемый облил ее бензином из бутылки и чиркнул зажигалкой, решив напугать женщину. Искра попала на одежду, и произошло мгновенное воспламенение. 

Гостья скончалась на месте от ожогов. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. 

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# Убийство # происшествия

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