В Гомеле парень сделал предложение девушке, а она выбросила кольцо в аквариум. Пришлось нырять

Руководство торгового заведения обратилось с заявлением в Центральный РОВД г. Гомеля, чтобы найти и привлечь к ответственности неизвестного.

По информации УВД Гомельского облисполкома, в сети было опубликовано видео. На нем видно что молодой человек залез в аквариум с рыбами, который находился в одном из магазинов областного центра. Парень что-то достал со дна, вылез и ушел. Инцидент случился 21 февраля.

Новости Беларуси. В Гомеле парня оштрафовали за купание в аквариуме магазина.

24 февраля парень пришел в РОВД самостоятельно и сказал, что не видит смысла скрываться. Молодому человеку 23 года, он живет в Брагинском районе.

Парень рассказал, что сделал предложение девушке. Она выбросила кольцо в аквариум. Молодой человек попросил продавца принести сачок, но не дождался его, а сам залез в воду, чтобы достать золотое украшение. Когда оно было обнаружено, то парень вылез из аквариума и ушел вместе с девушкой – она снимала поступок на видео.

В отношении парня составлен административный протокол по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство) и наложен административный штраф в размере двух базовых величин.