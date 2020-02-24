В Беларуси за сутки трое мужчин погибли под колёсами поезда

Новости Беларуси. 22 февраля три человека погибли под колесами поезда.
По информации МВД, все случаи произошли в течение пяти часов.
На станции Пуховичи вечером поезд Минск – Гомель сбил 59-летнего мужчину. Спустя несколько часов в Гомельской области по грузовой тепловоз попал 61-летний мужчина.
Около 22:30 в Дзержинском районе 47-летнего минчанина сбил пассажирский поезд Гродно – Гомель. Мужчина хотел перейти пути перед приближением состава.
По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе и физическое состояние погибших.
В начале февраля в Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня (читать далее).