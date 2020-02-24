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В Беларуси за сутки трое мужчин погибли под колёсами поезда

24 февраля 2020 10:06
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Новости Беларуси. 22 февраля три человека погибли под колесами поезда.   

По информации МВД, все случаи произошли в течение пяти часов.   

На станции Пуховичи вечером поезд Минск – Гомель сбил 59-летнего мужчину. Спустя несколько часов в Гомельской области по грузовой тепловоз попал 61-летний мужчина.   

Около 22:30 в Дзержинском районе 47-летнего минчанина сбил пассажирский поезд Гродно – Гомель. Мужчина хотел перейти пути перед приближением состава.   

По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе и физическое состояние погибших.   

В начале февраля в Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня (читать далее).   

# Белорусская железная дорога # происшествия

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