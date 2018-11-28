В Мозыре награждён задержавший серийного грабителя молодой человек

Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители поблагодарили местного жителя за помощь в задержании серийного грабителя.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в конце сентября на улице Ульяновской неизвестный с угрозами и применением насилия отнял у пожилой женщины наличность и ювелирные украшения. Потерпевшая обратилась в милицию, но задержать злоумышленника по горячим следам не получилось.

Через месяц подозреваемый вновь совершил правонарушение. Он выбрал безлюдную улицу и одиноко идущую женщину. Забрав у неё ценности, фигурант попытался скрыться, но его задержал проезжавший мимо 26-летний водитель.

Гражданин увидел активно жестикулирующую прохожую, остановился возле неё и узнал, что женщину ограбили. Молодой человек догнал подозреваемого и задержал его. Далее парень поехал по своим делам, оставив задержанного подоспевшим родственникам потерпевшей.