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В Бресте задержан напавший с электрошокером на инкассатора мужчина

28 ноября 2018 06:31
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Новости Беларуси. В Бресте 27 ноября в полвосьмого вечера мужчина напал на инкассатора.  

Как сообщает УСК по Брестской области, инкассатор забирал выручку из банка на проспекте Машерова, когда подозреваемый попытался вырвать у него сумку с деньгами. У нападавшего это не получилось, поэтому он воспользовался электрошокером.  

В процессе борьбы из сумки выпала пачка купюр, которую мужчина подобрал и попытался убежать. Подозреваемого до прибытия правоохранителей сумел задержать второй инкассатор.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».  

Личность задержанного установлена. Фигурантом является 33-летний брестчанин, ранее он судим не был.  

Осенью 2018 года в Браславском районе мужчина приставил нож к горлу 5-летнего ребёнка, требуя деньги у его отца.  

Гражданин отдал наличность, забрал сына и позвонил в милицию (подробнее здесь).  

# Нападение # происшествия

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