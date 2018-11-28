В Бресте задержан напавший с электрошокером на инкассатора мужчина

Новости Беларуси. В Бресте 27 ноября в полвосьмого вечера мужчина напал на инкассатора.

Как сообщает УСК по Брестской области, инкассатор забирал выручку из банка на проспекте Машерова, когда подозреваемый попытался вырвать у него сумку с деньгами. У нападавшего это не получилось, поэтому он воспользовался электрошокером.

В процессе борьбы из сумки выпала пачка купюр, которую мужчина подобрал и попытался убежать. Подозреваемого до прибытия правоохранителей сумел задержать второй инкассатор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Личность задержанного установлена. Фигурантом является 33-летний брестчанин, ранее он судим не был.

Осенью 2018 года в Браславском районе мужчина приставил нож к горлу 5-летнего ребёнка, требуя деньги у его отца.