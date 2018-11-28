В Минске из-за столкновения с автобусом иномарку отбросило на машину «Стрелы»

Новости Беларуси. Вечером 27 ноября в Минске произошла авария с участием автомобиля спецподразделения ДПС «Стрела».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минска, машина спецподраздения ехала со стороны внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Независимости. Чтобы транспорт делегации смог проехать, инспектор остановил автомобиль с включёнными проблесковыми маячками и перекрыл две полосы движения.

Соблюдая ПДД, Renault остановился, но сзади в него врезался автобус. В результате столкновения иномарка проехала вперёд и ударила машину ГАИ.

К месту происшествия выезжали медработники. Отмечается, что в аварии никто не пострадал. Детали случившегося устанавливаются.

На неделе в Минске в районе Уручья столкнулись автобус, легковушка и машина ГАИ.