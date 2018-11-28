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В Минске из-за столкновения с автобусом иномарку отбросило на машину «Стрелы»

28 ноября 2018 07:16
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Новости Беларуси. Вечером 27 ноября в Минске произошла авария с участием автомобиля спецподразделения ДПС «Стрела».  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минска, машина спецподраздения ехала со стороны внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Независимости. Чтобы транспорт делегации смог проехать, инспектор остановил автомобиль с включёнными проблесковыми маячками и перекрыл две полосы движения.  

Соблюдая ПДД, Renault остановился, но сзади в него врезался автобус. В результате столкновения иномарка проехала вперёд и ударила машину ГАИ.  

К месту происшествия выезжали медработники. Отмечается, что в аварии никто не пострадал. Детали случившегося устанавливаются.  

На неделе в Минске в районе Уручья столкнулись автобус, легковушка и машина ГАИ. 

Движение в этой части города оказалось парализованным – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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