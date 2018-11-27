Прямой эфир

В Беларуси более двух месяцев разыскивают минчанку, покинувшую больницу после ДТП

27 ноября 2018 20:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более двух месяцев правоохранительные органы ищут минчанку Анастасию Арунас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси более двух месяцев разыскивают минчанку, покинувшую больницу после ДТП-1

36-летнюю женщину после ДТП доставили в больницу Дзержинска, откуда вскоре она ушла. С того момента о ней ничего не известно. По данным Госавтоинспекции в столице женщина проживает по улице Пржевальского.

Всех, кто обладает важной информацией, просьба обратиться в милицию.

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перед кольцевой в районе Уручья столкнулись автобус, автомобиль и машина ГАИ
27 ноября 2018 20:28

Перед кольцевой в районе Уручья столкнулись автобус, автомобиль и машина ГАИ

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе
27 ноября 2018 17:55

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Витебске горел городской автобус
27 ноября 2018 15:44

В Витебске горел городской автобус