В Беларуси более двух месяцев разыскивают минчанку, покинувшую больницу после ДТП

Новости Беларуси. Более двух месяцев правоохранительные органы ищут минчанку Анастасию Арунас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

36-летнюю женщину после ДТП доставили в больницу Дзержинска, откуда вскоре она ушла. С того момента о ней ничего не известно. По данным Госавтоинспекции в столице женщина проживает по улице Пржевальского.

Всех, кто обладает важной информацией, просьба обратиться в милицию.