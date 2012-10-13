В Москве похоронили Марину Голуб (видео)

Новости России. В Москве простились с известной актрисой и телеведущей Мариной Голуб. Родственники, друзья, коллеги, ученики и простые почитатели ее таланта несли цветы и не скрывали слез.

Известная актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в ночь на 10 октября на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского в крупной автокатастрофе.

Сегодня, в день похорон Марины Голуб, в Интернете появилось обращение виновника аварии. Он рассказал о событиях той роковой ночи и попросил прощения у родственников и друзей Марины Голуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.