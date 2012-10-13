Прямой эфир

Жертвами террористов в Пакистане стали более 10 человек

13 октября 2012 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В Пакистане снова гремят взрывы. Жертвами сегодняшней атаки террористов стали, по меньшей мере, 16 человек. Десятки людей ранены.

Инцидент произошел в небольшом городке на северо-западе страны. Смертник  подорвал себя в толпе на многолюдном рынке.  Взрыв, скорее всего, был направлен против проправительственных ополченцев, которые сражаются с боевиками из радикального движения "Талибан", сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, 11 октября, около границы с Афганистаном самодельным взрывным устройством был взорван пассажирский автофургон. Все погибшие принадлежали к клану, который выступает против талибов.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2012 13:18

В одном из автопарков Могилева в ночь на 12 октября загорелись 9 автобусов

12 октября 2012 10:14

Студенческие демонстрации в Чили. Полиция применила слезоточивый газ, десятки человек задержаны

12 октября 2012 10:05

Американские пограничники убили мексиканского подростка, который находился на территории своей страны