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В одном из автопарков Могилева в ночь на 12 октября загорелись 9 автобусов

12 октября 2012 13:18
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Новости Беларуси. Могилевские правохранители выясняют причину ЧП в одном из автопарков. Ночью здесь загорелись 9 автобусов. Пожарные прибыли оперативно, спустя 4 минуты после вызова. Но к тому моменту 8 автобусов уже горели открытым пламенем.

На ликвидацию огня потребовалось около получаса. Машины значительно повреждены. Люди не пострадали.

На месте ЧП работают специалисты Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Саленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
Проводится проверка, в ходе которой будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Она позволит установить причину пожара. Предварительная же причина пожара – короткое замыкание проводки в одном из автобусов.
Они близко стоят друг от друга. Загорелся автобус, который стоял по середине, и от него пламя пошло в разные стороны.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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