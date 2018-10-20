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Звезда КВН Марина Поплавская погибла в страшной аварии под Киевом

20 октября 2018 14:29
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Новости Украины. Утром 20 октября в ДТП под Киевом погибла артистка юмористического шоу Марина Поплавская.  

Как сообщает Национальная полиция Украины, авария случилась около шести утра на 28 километре трассы Киев – Чоп. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.  

Звезда КВН Марина Поплавская погибла в страшной аварии под Киевом-1

Фото: Национальная полиция Украины  

В автобусе находились 14 человек. В результате ДТП погибла женщина. Ещё четыре пассажира получили травмы, пострадавших госпитализировали.  

Возбуждено уголовное дело. Задержан водитель автобуса. Следствие продолжается.  

Позже стало известно, что погибшей в аварии оказалась знаменитая артистка ТВ-шоу Марина Поплавская, а пострадавшими – актёры той же телепередачи. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.  

Звезда КВН Марина Поплавская погибла в страшной аварии под Киевом-4

Фото: Национальная полиция Украины  

Марина Поплавская родилась в 1972 году в Житомирской области. В юности артистка хотела быть учителем, чего и смогла достичь, начав преподавать русские язык и литературу. В то же время Марина участвовала в музыкальных фестивалях и выступала на телевидении.  

На неделе в Москве погибла популярная блогер Ольга Петрова.  

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# Авария в Украине # происшествия # Марина Поплавская

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