Звезда КВН Марина Поплавская погибла в страшной аварии под Киевом

Новости Украины. Утром 20 октября в ДТП под Киевом погибла артистка юмористического шоу Марина Поплавская. Как сообщает Национальная полиция Украины, авария случилась около шести утра на 28 километре трассы Киев – Чоп. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Фото: Национальная полиция Украины

В автобусе находились 14 человек. В результате ДТП погибла женщина. Ещё четыре пассажира получили травмы, пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Задержан водитель автобуса. Следствие продолжается. Позже стало известно, что погибшей в аварии оказалась знаменитая артистка ТВ-шоу Марина Поплавская, а пострадавшими – актёры той же телепередачи. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Фото: Национальная полиция Украины