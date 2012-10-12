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Студенческие демонстрации в Чили. Полиция применила слезоточивый газ, десятки человек задержаны

12 октября 2012 10:14
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Новости Чили. В чилийской столице Сантьяго студенты вновь вышли на улицы с протестами. Учащиеся продолжают требовать от правительства проведения реформ в сфере образования.

Демонстрация уже по традиции обернулась массовыми беспорядками. Несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей, скрывающих под масками свои лица, учинили на улицах погромы. Крушили на своем пути витрины, дорожные знаки, мусорные баки и скамейки, устраивали поджоги.

Затем хулиганы начали бросать камни и палки в полицейских. Правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. Десятки человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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