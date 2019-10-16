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В Молодечно мужчина из-за ревности дважды ударил ножом соперника

16 октября 2019 10:43
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Новости Беларуси. В Молодечно сцена ревности закончилась поножовщиной.  

По информации УВД Миноблисполкома, поступило сообщение, что в реанимационное отделение был доставлен 56-летний мужчина с ножевым равнением.  

Правоохранители, незамедлительно выбывшие на место, восстановили картину событий. Компания из четырех человек распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами на почве ревности возник конфликт. Они решили выйти на улицу, чтобы разобраться в ситуации.  

40-летний мужчина нанес своему оппоненту два удара ножом – в поясничную область и живот. Медиков вызвала хозяйка дома.  

На его крыльце были обнаружены пятна, похожие на кровь, а вероятное орудие преступления – кухонный нож – найден на огороде.  

Подозреваемый был задержан, в его крови было более 3 промилле алкоголя. Ранее безработный местный житель неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.  

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он приревновал сожительницу. Выходя из дома на разговор с оппонентом, мужчина взял нож, потому что думал, что соперник может оказаться сильнее.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».  

В Гродно мужчина подозревается в убийстве любовника своей сожительницы (читать далее).  

# Нападение # происшествия

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