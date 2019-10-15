В Минске парень предложил женщине купить её собаку, а затем украл питомца

Парень предложил купить питомца, но договориться не удалось. Диалог продолжился на другие темы.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в ночь с 10 на 11 октября. 24-летний парень заинтересовался собакой, которую выгуливала 43-летняя женщина. Между людьми завязалась беседа.

Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в похищении собаки.

После прощания с новой знакомой молодой человек схватил животное и побежал. Женщина не смогла его догнать и обратилась к правоохранителям. Парня задержали по месту жительства. Питомца вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». К парню применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Продолжается расследование.