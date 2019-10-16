Прямой эфир

В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн

16 октября 2019 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн. 

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 октября. Комбайн загорелся в поле около д. Чечуки. 

По приезду спасателей комбайн КВК-800 «Полесье FS80», который проводил работы по заготовке кукурузы, был объят огнем. 

В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн-1

Фото: МЧС  

До приезда сотрудников МЧС комбайнер проводил самостоятельное тушение при помощи огнетушителей. В результате возгорания были повреждены кабина и моторный отсек. 

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, конструктивный недостаток изделия, устройства.   

В начале октября 10 тонн соломы сгорело в Жлобине (читать далее).  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии
16 октября 2019 06:38

Экс-руководителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы: в Барановичах пресекли необоснованное посредничество на предприятии

В Минске парень предложил женщине купить её собаку, а затем украл питомца
15 октября 2019 15:41

В Минске парень предложил женщине купить её собаку, а затем украл питомца

В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу
15 октября 2019 15:17

В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу