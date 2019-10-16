В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн

Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 октября. Комбайн загорелся в поле около д. Чечуки.

По приезду спасателей комбайн КВК-800 «Полесье FS80», который проводил работы по заготовке кукурузы, был объят огнем.