В Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн

Новости Беларуси. В Докшицком районе горел кормоуборочный комбайн.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 октября. Комбайн загорелся в поле около д. Чечуки.
По приезду спасателей комбайн КВК-800 «Полесье FS80», который проводил работы по заготовке кукурузы, был объят огнем.
До приезда сотрудников МЧС комбайнер проводил самостоятельное тушение при помощи огнетушителей. В результате возгорания были повреждены кабина и моторный отсек.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, конструктивный недостаток изделия, устройства.
В начале октября 10 тонн соломы сгорело в Жлобине (читать далее).