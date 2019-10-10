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В Гродно мужчина подозревается в убийстве любовника своей сожительницы

10 октября 2019 08:15
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Новости Беларуси. Ночью 9 октября в Гродно мужчина убил местного жителя, обнаружив его на диване со своей сожительницей.

Как сообщает Следственный комитет, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, которые во время ночного выезда обнаружили тело 48-летнего мужчины. К указанному месту была направлена СОГ.

Установлено, что в квартире сожительствовали мужчина и женщина. Накануне между ними произошёл конфликт, и гражданин ушёл. Ночью 9 октября он вернулся, зашёл в комнату и увидел свою сожительницу, которая лежала на диване с другим мужчиной.

Фигурант схватил нож и из ревности нанёс гостю удары в область головы и тела. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.

После содеянного нападавший скрылся, но вскоре был задержан милиционерами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что в момент нападения подозреваемый был пьян. Ранее мужчина судим не был.

Летом 2019 года в Дзержинске от удара ножом погиб мужчина.

В преступлении подозревалась знакомая погибшего – подробнее здесь.

# Убийство # происшествия

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