Прямой эфир

Найдено тело пропавшей новополочанки. В убийстве женщины подозревается сын

24 января 2019 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тело пропавшей 17 января жительницы Новополоцка обнаружено. В убийстве женщины подозревается её сын.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, во время поиска 51-летней гражданки были опрошены её родственники, знакомые и те, кто мог что-либо знать о произошедшем. Также был совершён поквартирный обход по месту жительства и изучены записи камер видеонаблюдения.  

Собранная информация указывала на то, что вероятнее всего исчезновение новополочанки имеет криминальный характер. Позже появились сведения о возможной причастности к пропаже женщины её 31-летнего сына.  

В ходе общения с правоохранителями гражданин дал признательные показания и указал, где находится тело погибшей. В Ушаченском районе действительно было обнаружено тело новополочанки. Сейчас там работает СОГ.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Выясняются мотивы и детали совершения преступления.  

Зимой 2019 года был задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе.  

Им оказался безработный житель Калинковичей – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
13-летний мальчик пострадал на пожаре в одной из пятиэтажек Гродно
24 января 2019 10:48

13-летний мальчик пострадал на пожаре в одной из пятиэтажек Гродно

Иностранного студента вышлют из Беларуси за взрыв петарды в общежитии
24 января 2019 10:28

Иностранного студента вышлют из Беларуси за взрыв петарды в общежитии

В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен милиционер
24 января 2019 09:57

В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен милиционер