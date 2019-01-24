Найдено тело пропавшей новополочанки. В убийстве женщины подозревается сын

Новости Беларуси. Тело пропавшей 17 января жительницы Новополоцка обнаружено. В убийстве женщины подозревается её сын.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, во время поиска 51-летней гражданки были опрошены её родственники, знакомые и те, кто мог что-либо знать о произошедшем. Также был совершён поквартирный обход по месту жительства и изучены записи камер видеонаблюдения.

Собранная информация указывала на то, что вероятнее всего исчезновение новополочанки имеет криминальный характер. Позже появились сведения о возможной причастности к пропаже женщины её 31-летнего сына.

В ходе общения с правоохранителями гражданин дал признательные показания и указал, где находится тело погибшей. В Ушаченском районе действительно было обнаружено тело новополочанки. Сейчас там работает СОГ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Выясняются мотивы и детали совершения преступления.

Зимой 2019 года был задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе.