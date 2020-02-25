В Молодечно двое мужчин зашли с чёрного хода и ограбили магазин

Новости Беларуси. В Молодечно двое мужчин распылили в магазине газ и украли выручку.

По информации УВД Минского облисполкома, в милицию поступило сообщение, что в магазин одежды и обуви через чёрный ход проникли два человека, которые брызнули в лицо работнику торгового заведения газ и похитили из сейфа 3 250 рублей.

К месту происшествия была направлена СОГ. Правоохранители поговорили с 21-летним потерпевшим. Молодой человек сказал, что правонарушители попросили его передать директору «привет от таджиков». Также были изучены записи камер видеонаблюдения, которые установлены на близлежащих зданиях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». По горячим следам задержать фигурантов не удалось. В дальнейшем выяснилось, что одним из подозреваемых является безработный 26-летний гражданин Узбекистана, который проживает в Молодечно.

Мужчина был знаком с директором магазина, хорошо ориентировался в помещении, знал, где находятся сейф и ключи от него, а также сумму хранящейся в нём наличности. Себе в напарники фигурант взял 21-летнего безработного жителя Молодечненского района. Ранее мужчины судимы не были.

Подозреваемые задержаны, они признались в содеянном. План совершения преступления мужчины готовили несколько дней, наблюдая за работниками магазина по вечерам. Как пояснили задержанное, на правонарушение их толкнула нехватка денег. Добытую незаконным путём наличность фигуранты отправились тратить в Минск. Часть похищенного удалось изъять.

Гражданин Узбекистана арестован, его напарник был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Несколько недель назад в Могилёве ночью из ТЦ была украдена техника на 20 тысяч рублей.