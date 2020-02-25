В Гродно 25-летний парень висел на балконе пятого этажа

Новости Беларуси. 24 февраля в Гродно примерно в шесть вечера очевидцы увидели, что на балконе пятого этажа висит мужчина.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, 25-летний молодой человек держался руками за ограждение. Прибывшие спасатели развернули «куб жизни», а затем выдвинули автолестницу, на ступеньку которой парень наступил, чтобы забраться на балкон.

Фото: МЧС Беларуси

Спасённый не объяснил, как оказался в таком положении, но сказал, что самостоятельно влезть обратно на балкон ему не хватило сил.

Фото: МЧС Беларуси