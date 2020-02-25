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В Гродно 25-летний парень висел на балконе пятого этажа

25 февраля 2020 06:58
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Новости Беларуси. 24 февраля в Гродно примерно в шесть вечера очевидцы увидели, что на балконе пятого этажа висит мужчина. 

В Гродно 25-летний парень висел на балконе пятого этажа-1

Фото: МЧС Беларуси 

По сведениям МЧС Беларуси, 25-летний молодой человек держался руками за ограждение. Прибывшие спасатели развернули «куб жизни», а затем выдвинули автолестницу, на ступеньку которой парень наступил, чтобы забраться на балкон. 

В Гродно 25-летний парень висел на балконе пятого этажа-4

Фото: МЧС Беларуси 

Спасённый не объяснил, как оказался в таком положении, но сказал, что самостоятельно влезть обратно на балкон ему не хватило сил. 

В Гродно 25-летний парень висел на балконе пятого этажа-7

Фото: МЧС Беларуси 

Месяцем ранее в Ивьевском районе мужчина хотел помочь увязшему в болоте телёнку.

В итоге помощь понадобилась обоим – здесь подробности

# Спасение # происшествия

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