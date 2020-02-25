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В Лунинецком районе родители обнаружили мёртвой 2-месячную дочь

25 февраля 2020 07:25
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Новости Беларуси. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 2-месячной девочки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, трагедия случилась вечером 23 февраля.

Родители обнаружили, что лежавшая в кроватке дочь не подает признаков жизни. Медики, которые прибыли на место, констатировали смерть младенца. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Семья благополучная, умершая девочка была в ней третьим ребенком. 

# Гибель детей # происшествия # Дмитрий Иванюк

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