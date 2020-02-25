В Лунинецком районе родители обнаружили мёртвой 2-месячную дочь

Новости Беларуси. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 2-месячной девочки.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, трагедия случилась вечером 23 февраля.
Родители обнаружили, что лежавшая в кроватке дочь не подает признаков жизни. Медики, которые прибыли на место, констатировали смерть младенца.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Семья благополучная, умершая девочка была в ней третьим ребенком.