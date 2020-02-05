В Могилёве трое мужчин ночью украли из ТЦ технику на 20 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Могилеве задержаны трое подозреваемых в краже из торгового центра.

По информации Следственного комитета, ночью второго февраля трое мужчин, которым 36, 40 и 45 лет, проникли в один из ТЦ. Здесь из торгового павильона были похищены ноутбуки, мобильные телефоны и иное имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Подозреваемые собирались увезти украденное на автомобиле, который принадлежит одному из них, но мужчин задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц в крупном размере».