Прямой эфир

В Минске BMW сбил на пешеходном переходе нетрезвую девушку

25 февраля 2020 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 24 февраля в Минске автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу на красный свет. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигалась по улице Казинца в сторону площади Казинца. Рядом с остановочным пунктом «Белая дача» иномарка наехала на 24-летнего пешехода. 

Девушка шла по пешеходному переходу, но, по словам очевидцев, на запрещающий сигнал светофора. Гражданка получила травмы и была госпитализирована. Установлено, что девушка была пьяна. 

К месту аварии выезжали СОГ и сотрудники ГАИ. 

На прошлой неделе в Минске Opel сбил пешехода.

Мужчина был доставлен в больницу – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео
24 февраля 2020 19:40

В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео

Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины
24 февраля 2020 15:58

Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины

В Минске водитель BMW скрывался от ГАИ со скоростью 229 км/ч
24 февраля 2020 15:44

В Минске водитель BMW скрывался от ГАИ со скоростью 229 км/ч