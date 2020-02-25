В Минске BMW сбил на пешеходном переходе нетрезвую девушку

Новости Беларуси. Вечером 24 февраля в Минске автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу на красный свет.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигалась по улице Казинца в сторону площади Казинца. Рядом с остановочным пунктом «Белая дача» иномарка наехала на 24-летнего пешехода.

Девушка шла по пешеходному переходу, но, по словам очевидцев, на запрещающий сигнал светофора. Гражданка получила травмы и была госпитализирована. Установлено, что девушка была пьяна.

К месту аварии выезжали СОГ и сотрудники ГАИ.

На прошлой неделе в Минске Opel сбил пешехода.