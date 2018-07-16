В Молодечненском районе утонула 12-летняя школьница. Её подругу спас очевидец

Новости Беларуси. Днём 15 июля в Молодечненском районе тонули две девочки. Одну спасли.

Как сообщает Минское ОУМЧС, происшествие случилось возле деревни Путники. 14-летняя и 12-летняя школьницы купались в искусственном водоёме без присмотра взрослых. В какой-то момент девочки начали тонуть.

Крики о помощи тонувших в пруду детей услышали проходившие мимо очевидцы. 14-летнюю девочку вынесли на берег, после чего передали медработникам.

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Через некоторое время водолазы МЧС в трёх метрах от берега обнаружили и извлекли тело несовершеннолетней. После проведённых реанимационных мероприятий была констатирована смерть школьницы.

Летом 2018 года в озере в Воложинском районе утонул 14-летний мальчик.