Добровольно рискуя своей жизнью. Истории чудесных спасений и настоящих поступков

Новости Беларуси. Помочь или пройти мимо, сделав вид, будто ничего не заметил? Ответ на этот вопрос – на совести каждого, кто в критической ситуации делает выбор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Случайные прохожие, растянувшие одеяло под падающим с седьмого этажа ребенком в Минске. Женщина, принявшая стремительные роды на вокзале в Барановичах. Лицеист, спасший тонущего в Свислочи мальчика. И это далеко не все случаи.

Расскажем о реальных остросюжетных сценариях, которые режиссирует жизнь. Вот только несколько громких случаев, обзор трагических происшествий за неделю. Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах

История пятилетнего малыша из Минска взорвала общественность. Это видео до сих пор, причем зная о вполне счастливой развязке, без округления глаз и замирания сердца не посмотришь. Рому по каким-то причинам оставили дома одного, мама, якобы вышла с двумя младшими братьями на улицу, и малыш, как рассказывают очевидцы, с криками: «Мама, я больше не буду, хочу к тебе» сначала суетился у окна, а после отправился догонять родительницу… прямо с 7-го этажа. «Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка

Иван Тишковец, народный спасатель:

Мальчишка сел на подоконник, свесил ноги и когда он начал переворачиваться, намеревался слазить, в этот момент я побежал под окна. Экономист Иван живет в соседнем доме. Вечером он стал невольным свидетелем драмы. Вызвал милицию, когда ситуация стала выходить из-под контроля и Рома выдвинулся на карниз, мужчина инстинктивно рванул на помощь. Говорит, в тот момент плана не было, готовился принимать удар на себя и ловить голыми руками.

Иван Тишковец:

Пока бежал, уже представлял свои порванные связки, поломанные кости. Рассчитывал ловить руками. Мальчик висел и кричал, я его начал успокаивать. Говорю: «Не кричи, береги силы, залазь назад».

На грани фантастики. Плечом к плечу Ивана стал сосед Дмитрий. Он, и как тут не поверить в фатальность, практикующий врач-хирург. Это его врачебных рук дело - легендарный суровый мужик с бревном в плече. Но мало счастливых совпадений. Доли секунд. Мужчины мечутся под окнами, мальчик висит на карнизе. Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине?

В это время на балконе первого этажа появляется многодетная мать Наталья, ей командуют: «Дай одеяло», женщина срывает первый попавшийся плед в квартире и выкидывает для спасения малыша.

Подушка безопасности сработала. Холоднокровный Дмитрий в своем поступке ничего героического не видит, ведь он когда-то давал клятву, да и спасать жизни – его работа.