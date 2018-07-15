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Volkswagen столкнулся с деревом в Каменецком районе: погиб 25-летний водитель

15 июля 2018 11:56
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Новости Беларуси. Смертельная авария произошла в Каменецком районе: легковой автомобиль врезался в дерево.

По информации ГАИ Брестской области, происшествие случилось ночью четырнадцатого июля. За рулем автомобиля Volkswagen находился 25-летний молодой человек. Во время движения водитель съехал на правую по ходу движения обочину, где произошло столкновение с деревом. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.

14-летний пассажир транспортного средства был доставлен в реанимацию.

По факту ДТП проводится проверка.

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# Авария в Брестской области # происшествия

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