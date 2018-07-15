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Ребёнок из Беларуси погиб в жуткой аварии под Одессой

15 июля 2018 14:06
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Новости Беларуси. В ДТП под Одессой погиб ребёнок из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребёнок из Беларуси погиб в жуткой аварии под Одессой-1

Автомобиль Citroen, в котором находились трое взрослых и четырёхлетняя девочка, стоял на обочине трассы. На огромной скорости в него врезалась фура.

Ребёнок из Беларуси погиб в жуткой аварии под Одессой-4

От удара легковушка вылетела в кювет. В результате происшествия оба водителя и пассажиры с травмами доставлены в больницу. Спасти ребёнка не было шансов. Девочка погибла на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется следствие.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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