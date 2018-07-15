Ребёнок из Беларуси погиб в жуткой аварии под Одессой

Новости Беларуси. В ДТП под Одессой погиб ребёнок из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль Citroen, в котором находились трое взрослых и четырёхлетняя девочка, стоял на обочине трассы. На огромной скорости в него врезалась фура.