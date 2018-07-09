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В Молодечненском районе сгорел деревянный дом: хозяин погиб

09 июля 2018 18:53
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Новости Беларуси. Пожар в Молодечненском районе. В деревне Бортники открытым пламенем горела деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От огня обрушилась крыша здания. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили хозяина дома без признаков жизни. Причина пожара устанавливается.

В Молодечненском районе сгорел деревянный дом: хозяин погиб-1

Как вести себя в чрезвычайной ситуации напомнят жителям Жодино. С 9 по 11 июля в городе пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий.

В Молодечненском районе сгорел деревянный дом: хозяин погиб-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Первый день отрабатывались вводные по ликвидации последствий урагана, который привел к возникновению дорожно-транспортного происшествия. Необходимо было оказать помощь и детям, которые оказались зажатыми в автобусе, и гражданам, и освободить также полосу для движения.

В Молодечненском районе сгорел деревянный дом: хозяин погиб-7

Второй вводной стала ликвидация возможного обрушения строительных конструкций в универмаге «Центральном» города Жодино. Для этого привлекались все аварийные службы, которые продемонстрировали слаженность своих действий.

В Молодечненском районе сгорел деревянный дом: хозяин погиб-10

Такие тренировки проходят один раз в 7 лет. Сотрудники МЧС будут ликвидировать последствия ураганов и воспроизводить линии электропередач. А еще проверят систему оповещения, которая в случае опасности предупредит жителей города. Как вести себя в чрезвычайной ситуации жителям города напомнят по радио и телевидению.

# Пожар # происшествия # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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