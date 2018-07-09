В Молодечненском районе сгорел деревянный дом: хозяин погиб

Новости Беларуси. Пожар в Молодечненском районе. В деревне Бортники открытым пламенем горела деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. От огня обрушилась крыша здания. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили хозяина дома без признаков жизни. Причина пожара устанавливается.

Как вести себя в чрезвычайной ситуации напомнят жителям Жодино. С 9 по 11 июля в городе пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Первый день отрабатывались вводные по ликвидации последствий урагана, который привел к возникновению дорожно-транспортного происшествия. Необходимо было оказать помощь и детям, которые оказались зажатыми в автобусе, и гражданам, и освободить также полосу для движения.

Второй вводной стала ликвидация возможного обрушения строительных конструкций в универмаге «Центральном» города Жодино. Для этого привлекались все аварийные службы, которые продемонстрировали слаженность своих действий.