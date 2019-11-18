В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвёз

Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль, но транспортное средство сломалось. Как сообщает УВД Минского облисполкома, за помощью к сотрудникам милиции обратился 23-летний житель деревни Вазгелы. Он пояснил, что днём возле ж/д станции «Дубравы» кто-то похитил его автомобиль Mazda бордового цвета. Вскоре правоохранители заметили схожую по приметам машину в городском посёлке Радошковичи по улице 3-го июля. Подозреваемый по «горячим следам» был задержан в лесу. Фигурантом оказался безработный 29-летний односельчанин заявителя.

Фото: УВД Миноблисполкома

В разговоре с милиционерами задержанный пояснил, что в тот день он направлялся в деревню Пралески с целью покупки алкоголя. Сначала гражданин хотел ехать на электричке, но потом подумал, что это будет долго. В этот момент ему на глаза попалась знакомая Mazda. Владелец автомобиля однажды подвозил подозреваемого. Машина оказалась не заперта. После несложных манипуляций фигурант завёл иномарку и поехал к АЗС, которая располагалась рядом с деревней Декшняны. Там мужчина залил в бак топливо, купил алкоголь и продолжил поездку. Через непродолжительное время автомобиль заглох. Выяснилось, что проблема в неисправности топливного бака. Фигурант попытался починить, чем в итоге привлёк внимание других водителей, решивших помочь. Испугавшись, подозреваемый сбежал в лес, где и был задержан.

Фото: УВД Миноблисполкома