В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвёз
Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль, но транспортное средство сломалось.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, за помощью к сотрудникам милиции обратился 23-летний житель деревни Вазгелы. Он пояснил, что днём возле ж/д станции «Дубравы» кто-то похитил его автомобиль Mazda бордового цвета.
Вскоре правоохранители заметили схожую по приметам машину в городском посёлке Радошковичи по улице 3-го июля. Подозреваемый по «горячим следам» был задержан в лесу. Фигурантом оказался безработный 29-летний односельчанин заявителя.
Фото: УВД Миноблисполкома
В разговоре с милиционерами задержанный пояснил, что в тот день он направлялся в деревню Пралески с целью покупки алкоголя. Сначала гражданин хотел ехать на электричке, но потом подумал, что это будет долго. В этот момент ему на глаза попалась знакомая Mazda. Владелец автомобиля однажды подвозил подозреваемого.
Машина оказалась не заперта. После несложных манипуляций фигурант завёл иномарку и поехал к АЗС, которая располагалась рядом с деревней Декшняны. Там мужчина залил в бак топливо, купил алкоголь и продолжил поездку. Через непродолжительное время автомобиль заглох.
Выяснилось, что проблема в неисправности топливного бака. Фигурант попытался починить, чем в итоге привлёк внимание других водителей, решивших помочь. Испугавшись, подозреваемый сбежал в лес, где и был задержан.
Фото: УВД Миноблисполкома
Сейчас задержанный находится в ИВС. Гражданин подозревается в совершении угона транспортного средства. За аналогичные преступления мужчина уже пять раз был судим. В момент задержания он был пьян.
В прошлом месяце в Логойском районе мужчина подозревался в угоне.
Подозреваемый проник в трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу – здесь подробности.