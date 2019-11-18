Прямой эфир

В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвёз

18 ноября 2019 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль, но транспортное средство сломалось. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, за помощью к сотрудникам милиции обратился 23-летний житель деревни Вазгелы. Он пояснил, что днём возле ж/д станции «Дубравы» кто-то похитил его автомобиль Mazda бордового цвета. 

Вскоре правоохранители заметили схожую по приметам машину в городском посёлке Радошковичи по улице 3-го июля. Подозреваемый по «горячим следам» был задержан в лесу. Фигурантом оказался безработный 29-летний односельчанин заявителя. 

В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвёз-1

Фото: УВД Миноблисполкома 

В разговоре с милиционерами задержанный пояснил, что в тот день он направлялся в деревню Пралески с целью покупки алкоголя. Сначала гражданин хотел ехать на электричке, но потом подумал, что это будет долго. В этот момент ему на глаза попалась знакомая Mazda. Владелец автомобиля однажды подвозил подозреваемого. 

Машина оказалась не заперта. После несложных манипуляций фигурант завёл иномарку и поехал к АЗС, которая располагалась рядом с деревней Декшняны. Там мужчина залил в бак топливо, купил алкоголь и продолжил поездку. Через непродолжительное время автомобиль заглох. 

Выяснилось, что проблема в неисправности топливного бака. Фигурант попытался починить, чем в итоге привлёк внимание других водителей, решивших помочь. Испугавшись, подозреваемый сбежал в лес, где и был задержан. 

В Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвёз-4

Фото: УВД Миноблисполкома 

Сейчас задержанный находится в ИВС. Гражданин подозревается в совершении угона транспортного средства. За аналогичные преступления мужчина уже пять раз был судим. В момент задержания он был пьян. 

В прошлом месяце в Логойском районе мужчина подозревался в угоне.

Подозреваемый проник в трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу – здесь подробности

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Авария с четырьмя легковушками в Уручье стала причиной утренних пробок
18 ноября 2019 15:31

Авария с четырьмя легковушками в Уручье стала причиной утренних пробок

В Минске пьяный водитель хотел завести BMW X5 для обогрева, но тот упал с одной парковки на другую
18 ноября 2019 15:14

В Минске пьяный водитель хотел завести BMW X5 для обогрева, но тот упал с одной парковки на другую

В Хотимском районе Mazda с молодыми людьми съехала в кювет
18 ноября 2019 13:59

В Хотимском районе Mazda с молодыми людьми съехала в кювет