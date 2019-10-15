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В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу

15 октября 2019 15:17
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Новости Беларуси. В Логойском районе нетрезвый мужчина угнал трактор и катался по деревне. 

По информации Следственного комитета, житель Минска 11 октября сообщил о пропаже трактора «Т-25», который находился во дворе его дачного дома в деревне Октябрь. 

По подозрению был задержан 30-летний житель соседней деревни.  

Мужчина рассказал следователям, что помогал потерпевшему чинить трактор, поэтому знал, как его завести. Ночью сельчанин проходил мимо дома, проник в гараж, запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Затем мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, спрятал трактор в лесном массиве. 

В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу -1

Фото: СК 

Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и лишен водительского удостоверения.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».   

Допрашиваются подозреваемые, потерпевшие и свидетели. Назначены экспертизы. Выполняются следственные и иные процессуальные действия, по результатам которых буден дана окончательная правовая оценка его действиям.  

В начале октября житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место (читать далее).  

# Кража # происшествия

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