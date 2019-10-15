В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу

Новости Беларуси. В Логойском районе нетрезвый мужчина угнал трактор и катался по деревне.

По информации Следственного комитета, житель Минска 11 октября сообщил о пропаже трактора «Т-25», который находился во дворе его дачного дома в деревне Октябрь.

По подозрению был задержан 30-летний житель соседней деревни.

Мужчина рассказал следователям, что помогал потерпевшему чинить трактор, поэтому знал, как его завести. Ночью сельчанин проходил мимо дома, проник в гараж, запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Затем мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, спрятал трактор в лесном массиве.