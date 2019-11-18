Авария с четырьмя легковушками в Уручье стала причиной утренних пробок

Новости Беларуси. Две крупные аварии произошли утром 18 ноября в столице. На проспекте Независимости в районе Уручья столкнулись сразу четыре автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации 28-летняя водитель Mazda 3 двигалась по проспекту со стороны Острошицкой в направлении центра. На пересечении с Руссиянова из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение с Volkswagen.

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После машина вылетела на встречку, где столкнулась с Audi. Поврежден еще и Hyundai. Вероятная виновница ДТП в больнице, а движение на этом участке проспекта было затруднено.