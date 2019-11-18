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В Хотимском районе Mazda с молодыми людьми съехала в кювет

18 ноября 2019 13:59
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Новости Беларуси. 17 ноября около девяти вечера рядом с деревней Ельня Хотимского района легковушка с молодёжью съехала в кювет. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 21-летний водитель Mazda Xedos 6 перевозил трёх девушек и двух парней в возрасте от 15 до 23 лет. 

На Т-образном перекрёстке водитель недостаточно снизил скорость и оказался в кювете. В аварии погиб 23-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье. Остальные пассажиры и водитель госпитализированы. 

Находившийся за рулём молодой человек был трезв. Отмечается, что во время ДТП был сильный туман. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ. Выясняются все детали случившегося. 

Месяцем ранее в Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус. 

Водитель машины погиб – подробнее здесь

# Авария в Могилевской области # происшествия

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