В Минске пьяный водитель хотел завести BMW X5 для обогрева, но тот упал с одной парковки на другую

Новости Беларуси. В ГАИ рассказали, как BMW упал с одной парковки на другую.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любови Трепашко, вечером 17 ноября очевидцы сообщили о дорожном происшествии во дворе дома по улице Романовская Слобода.

На месте был обнаружен опрокинутый автомобиль BMW X5.

Оказалось, что до ДТП двое мужчин распивали алкогольные напитки во дворе дома номер 16, который расположен на возвышенности.