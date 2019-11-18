В Минске пьяный водитель хотел завести BMW X5 для обогрева, но тот упал с одной парковки на другую

Новости Беларуси. В ГАИ рассказали, как BMW упал с одной парковки на другую.
По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любови Трепашко, вечером 17 ноября очевидцы сообщили о дорожном происшествии во дворе дома по улице Романовская Слобода.
На месте был обнаружен опрокинутый автомобиль BMW X5.
Оказалось, что до ДТП двое мужчин распивали алкогольные напитки во дворе дома номер 16, который расположен на возвышенности.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель рассказал, что при попытке завести автомобиль для обогрева, тот начал движение, выехал за пределы проезжей части, наехал на ограждение и опрокинулся на Volvo.
В крови водителя при освидетельствовании обнаружено 1,7 промилле алкоголя.
Никто не пострадал.
В отношении водителя составлено четыре административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь), за совершение ДТП (ч. 7 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь), за управление транспортным средством, не имеющим допуска к участию в дорожном движении повторно в течение года (ч. 9 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь), а также за отсутствие действующего договора обязательного страхования владельцев транспортных средств (ч. 2 ст. 18.20 КоАП Республики Беларусь).
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