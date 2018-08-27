В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года

Новости Беларуси. В Могилеве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвинения в служебной халатности предъявлены начальнику управления градостроительства и архитектуры Могилевского горисполкома.

По версии следствия, чиновник знал, что дом строился самовольно, однако никаких мер принято не было. Обвиняемый свою вину в суде не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, трагедия произошла в Могилеве в ноябре 2017 года. Трое подростков пришли поиграть на территорию строящегося дома – и там обрушилась бетонная стена. Под завалами оказались двое. Третий побежал за помощью. Однако спасти жизнь детей не удалось. 10-летний мальчик погиб на месте, второй ребенок спустя несколько суток скончался в больнице.

В Могилеве плита обрушилась на детей: один погиб, за жизнь второго борются врачи