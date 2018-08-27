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В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года

27 августа 2018 17:22
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Новости Беларуси. В Могилеве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвинения в служебной халатности предъявлены начальнику управления градостроительства и архитектуры Могилевского горисполкома.

В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года-1

В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года-3

По версии следствия, чиновник знал, что дом строился самовольно, однако никаких мер принято не было. Обвиняемый свою вину в суде не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, трагедия произошла в Могилеве в ноябре 2017 года. Трое подростков пришли поиграть на территорию строящегося дома – и там обрушилась бетонная стена. Под завалами оказались двое. Третий побежал за помощью. Однако спасти жизнь детей не удалось. 10-летний мальчик погиб на месте, второй ребенок спустя несколько суток скончался в больнице.

В Могилеве плита обрушилась на детей: один погиб, за жизнь второго борются врачи

В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года-6

В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года-8

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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