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Один застрял в батарее, другой – в оконной раме: в Гомеле спасатели освободили котов

27 августа 2018 13:00
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Новости Беларуси. Утром 25 августа спасатели дважды выезжали освобождать котов.  

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, в одиннадцать утра помощь потребовалась коту в доме по улице 8-я Иногородняя. Лапа питомца оказалась в радиаторе отопления. При помощи специнструмента спасатели выручили четвероногого из беды.  

В полдвенадцатого к спасателям обратились хозяева ещё одного кота. Лапа животного угодила в оконную раму дома по улице Советской. Питомец также был освобождён.  

В ходе проведённых операций коты не пострадали.  

На прошлой неделе гомельские спасатели доставали собак, которые упали в колодцы.  

Для спасения применялись штурмовая лестница и верёвка – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия # Видеофакт

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