Один застрял в батарее, другой – в оконной раме: в Гомеле спасатели освободили котов

Новости Беларуси. Утром 25 августа спасатели дважды выезжали освобождать котов.

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, в одиннадцать утра помощь потребовалась коту в доме по улице 8-я Иногородняя. Лапа питомца оказалась в радиаторе отопления. При помощи специнструмента спасатели выручили четвероногого из беды.

В полдвенадцатого к спасателям обратились хозяева ещё одного кота. Лапа животного угодила в оконную раму дома по улице Советской. Питомец также был освобождён.

В ходе проведённых операций коты не пострадали.

На прошлой неделе гомельские спасатели доставали собак, которые упали в колодцы.