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Что известно о драке инспектора ГАИ и пьяного мужчины в Пинске

27 августа 2018 15:06
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Новости Беларуси. Из-за эвакуации автомобиля житель Пинска устроил потасовку с инспектором ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прохожий применил насилие в отношении инспектора ГАИ. Комментарий СК

Что известно о драке инспектора ГАИ и пьяного мужчины в Пинске-1

Конфликт произошел в центре города и собрал толпу зевак. Очевидцы сняли инцидент на видео. Неправильно припаркованный легковой автомобиль собирались отправить на штрафстоянку, однако в процесс вмешался один из прохожих. Мужчина начал спорить, а затем ударил инспектора ГАИ. В ответ тот применил удушающий прием. Потерявшему сознание пинчанину пришлось оказать медицинскую помощь. Известно, что зачинщик драки был пьян.

Что известно о драке инспектора ГАИ и пьяного мужчины в Пинске-4

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
В отношении мужчины Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 364 – насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время он задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Освидетельствованием было установлено наличие в выдыхаемом им воздухе этилового спирта в концентрации 1,07 промилле.

Что известно о драке инспектора ГАИ и пьяного мужчины в Пинске-7

Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В Следственном комитете отметили, что мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности.

# Насилие # происшествия # Дмитрий Иванюк

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