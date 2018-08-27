Что известно о драке инспектора ГАИ и пьяного мужчины в Пинске

Новости Беларуси. Из-за эвакуации автомобиля житель Пинска устроил потасовку с инспектором ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прохожий применил насилие в отношении инспектора ГАИ. Комментарий СК

Конфликт произошел в центре города и собрал толпу зевак. Очевидцы сняли инцидент на видео. Неправильно припаркованный легковой автомобиль собирались отправить на штрафстоянку, однако в процесс вмешался один из прохожих. Мужчина начал спорить, а затем ударил инспектора ГАИ. В ответ тот применил удушающий прием. Потерявшему сознание пинчанину пришлось оказать медицинскую помощь. Известно, что зачинщик драки был пьян.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

В отношении мужчины Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 364 – насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время он задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Освидетельствованием было установлено наличие в выдыхаемом им воздухе этилового спирта в концентрации 1,07 промилле.