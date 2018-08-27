Женщина купила квартиру в Минске и обнаружила в подвале арсенал

Новости Беларуси. После покупки квартиры в Минске женщина решила сделать уборку в своём подвальном помещении. В нём обнаружился арсенал.
Как сообщает СК, в минувшие выходные гражданка наводила порядок в подвале. Во время уборки она нашла две гранаты и более сотни патронов.
К месту инцидента выезжали следственно-оперативная и сапёрно-пиротехническая группы. Была проведена эвакуация жильцов. Боеприпасы изъяты.
Выяснилось, что обнаруженные гранаты являются учебными.
Проводится проверка.
Летом 2018 года в Витебске мужчина во время рыбалки обнаружил тротиловую шашку.
Рыбак принёс её к себе в квартиру, после чего сообщил милиционерам о находке (здесь подробности).