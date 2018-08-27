Прямой эфир

Женщина купила квартиру в Минске и обнаружила в подвале арсенал

27 августа 2018 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После покупки квартиры в Минске женщина решила сделать уборку в своём подвальном помещении. В нём обнаружился арсенал.  

Как сообщает СК, в минувшие выходные гражданка наводила порядок в подвале. Во время уборки она нашла две гранаты и более сотни патронов.  

К месту инцидента выезжали следственно-оперативная и сапёрно-пиротехническая группы. Была проведена эвакуация жильцов. Боеприпасы изъяты.  

Выяснилось, что обнаруженные гранаты являются учебными.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Витебске мужчина во время рыбалки обнаружил тротиловую шашку.  

Рыбак принёс её к себе в квартиру, после чего сообщил милиционерам о находке (здесь подробности).  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Один застрял в батарее, другой – в оконной раме: в Гомеле спасатели освободили котов
27 августа 2018 13:00

Один застрял в батарее, другой – в оконной раме: в Гомеле спасатели освободили котов

Прохожий применил насилие в отношении инспектора ГАИ. Комментарий СК
27 августа 2018 12:29

Прохожий применил насилие в отношении инспектора ГАИ. Комментарий СК

В Брестском районе мужчина помогал знакомому строить дом и упал с 5 метров
27 августа 2018 11:57

В Брестском районе мужчина помогал знакомому строить дом и упал с 5 метров