В Могилеве задержан владелец здания, на территории которого погиб мальчик – комментарий СК
Новости Беларуси. В Могилеве задержан владелец недостроенного здания, на территории которого 1 ноября погиб школьник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает Следственный комитет, строительство дома житель Могилева начал самовольно и без разрешения. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.
Напомним, на двух детей, игравших в здании, обрушилась плита перекрытия: один мальчик погиб, второй находится в реанимации.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В рамках уголовного дела следователями назначен ряд экспертных исследований, изучаются причины условий, которые способствовали совершению данного преступления.
Каждое происшествие с участием несовершеннолетних находится на особом контроле у руководства Следственного комитета.
Следственный комитет устанавливает также обстоятельства других происшествий, в которых пострадали дети в период каникул. В Полоцком районе 6-летняя девочка, приехавшая погостить к бабушке, утонула в пруду. Спасти ее не удалось. В Гродно школьника сбил автомобиль, мальчик госпитализирован с переломами. Ну а на прошлой неделе в Минске чудом спасли мальчика, который тонул в Свислочи.