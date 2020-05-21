В Могилёве мужчина поджёг дом супругов и ударил одного из них ножом

Далее фигурант разбил окно в доме и бросил внутрь самодельный предмет со взрывными свойствами. Когда гражданин хотел бросить в другое окно аналогичное устройство, оно взорвалось у подозреваемого в руках.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 19 мая подозреваемый проник на территорию частного дома, где проживали пожилые супруги. Мужчина облил дверь строения легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Новости Беларуси. В Могилёве устанавливаются обстоятельства покушения на убийства мужа и жены.

Несмотря на полученную травму, мужчина ударил ножом 67-летнего хозяина дома, который вышел во двор с целью потушить пламя. Потерпевший выбил оружие из рук нападавшего, но у фигуранта был ещё один нож, которым он ударил пенсионера. Хозяин дома оказал подозреваемому сопротивление и удерживал его до прибытия правоохранителей.

Потерпевший был доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями. В настоящее время жизнь пациента вне опасности. Фигурант тоже был госпитализирован, у него травмы головы и кистей рук.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Подозреваемым является 59-летний местный житель.