В Могилёве мужчина поджёг дом супругов и ударил одного из них ножом
Новости Беларуси. В Могилёве устанавливаются обстоятельства покушения на убийства мужа и жены.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 19 мая подозреваемый проник на территорию частного дома, где проживали пожилые супруги. Мужчина облил дверь строения легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.
Далее фигурант разбил окно в доме и бросил внутрь самодельный предмет со взрывными свойствами. Когда гражданин хотел бросить в другое окно аналогичное устройство, оно взорвалось у подозреваемого в руках.
Фото: УСК по Могилёвской области
Несмотря на полученную травму, мужчина ударил ножом 67-летнего хозяина дома, который вышел во двор с целью потушить пламя. Потерпевший выбил оружие из рук нападавшего, но у фигуранта был ещё один нож, которым он ударил пенсионера. Хозяин дома оказал подозреваемому сопротивление и удерживал его до прибытия правоохранителей.
Потерпевший был доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями. В настоящее время жизнь пациента вне опасности. Фигурант тоже был госпитализирован, у него травмы головы и кистей рук.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Подозреваемым является 59-летний местный житель.
Фото: УСК по Могилёвской области
Место происшествия осмотрено. Картина преступления свидетельствует о том, что фигурант спланировал свои действия. Для проникновения на территорию дома потерпевших мужчина использовал принесённую лестницу.
Была обнаружена сумка задержанного, в которой находились орудия преступления. Назначено проведение экспертиз по изъятым с места происшествия вещественным доказательствам.
Установлено, что подозреваемый проживает недалеко от дома потерпевших, конфликтов между ними не было. В отношении мужчины назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.
Весной 2020 года были задержаны жители Гомеля, которые подозревались в разбойном нападении.
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