Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси снят запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет.

В целом, с начала года в стране зафиксировано около 700 лесных пожаров. Все это результат засушливой весны. Основной причиной природных возгораний по-прежнему остается человеческий фактор.