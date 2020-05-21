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Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси

21 мая 2020 07:05
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Новости Беларуси. В Беларуси снят запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет.

Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси-1

В целом, с начала года в стране зафиксировано около 700 лесных пожаров. Все это результат засушливой весны. Основной причиной природных возгораний по-прежнему остается человеческий фактор.

Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси-4

Напомним, решения по введению и снятию ограничений на посещение лесов принимают местные власти. Запреты устанавливаются при высоком классе пожарной опасности с целью обезопасить граждан, сохранить их имущество, а также лесной фонд.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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