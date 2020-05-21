Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси снят запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет.
Новости Беларуси. В Беларуси снят запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет.
В целом, с начала года в стране зафиксировано около 700 лесных пожаров. Все это результат засушливой весны. Основной причиной природных возгораний по-прежнему остается человеческий фактор.
Напомним, решения по введению и снятию ограничений на посещение лесов принимают местные власти. Запреты устанавливаются при высоком классе пожарной опасности с целью обезопасить граждан, сохранить их имущество, а также лесной фонд.