Уклонялись от уплаты налогов. В Беларуси пресекли преступную схему поставок пиломатериалов в страны ЕС

Новости Беларуси. Жители столицы и Минского района на протяжении 4 лет экспортировали пиломатериал, но при этом уклонялись от уплаты налогов и не возвращали валюту из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доска обрезная приобреталась в Беларуси за наличные и в дальнейшем через Литву реализовывалась в странах Евросоюза. Денежные средства от экспорта аккумулировались на счетах подконтрольной литовской компании, а выручка скрывалась от налогообложения.

Чтобы не попадать в поле зрения налоговых служб, белорусские фирмы-закупщики, оформленные на иностранцев, в течение короткого времени ликвидировались и создавались новые.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси:

Они пользовались 6 месяцев одной фирмой. Впоследствии эту фирму либо продавали, либо реорганизовывали, либо ликвидировали. Брали другую фирму. Это позволяло им оставаться в тени от валютного контроля. Выручка экспортная в адрес белорусских субъектов хозяйствования не возвращалась. Прибыль от данных сделок фигурантами использовалась для приобретения товарно-материальных ценностей, включая автотранспорт. А при необходимости в ряде случаев денежные средства выводились в Республику Беларусь под видом маркетинговых услуг.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:

Всего в результате вышеуказанных действий не возвращено из-за границы валюты, а также сокрыто от налогообложения более 1,5 миллиона евро. Сумма неуплаченных налогов в бюджет составила более 600 тысяч белорусских рублей. Возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, легализацию средств, полученных преступным путем, а также семь уголовных дел по факту невозвращения из-за границы валюты в особо крупном размере.