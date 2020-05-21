В Витебске парень украл из автомата с цветами восемь букетов

Новости Беларуси. 10 мая примерно в шесть часов утра в Витебске местный житель украл из автомата с искусственными цветами восемь букетов.

Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний парень зашёл в фойе железнодорожного вокзала вместе с девушкой. Пара подошла к автомату с цветами, который не был заперт.

Молодой человек взял один букет, сделал вид, что кладёт деньги в купюроприёмник, а затем пара покинула здания вокзала. Несколькими минутами позже витеблянин вернулся уже один. Он достал из аппарата ещё семь букетов, снова сымитировал оплату и ушёл.