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В Витебске парень украл из автомата с цветами восемь букетов

21 мая 2020 06:32
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Новости Беларуси. 10 мая примерно в шесть часов утра в Витебске местный житель украл из автомата с искусственными цветами восемь букетов. 

Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний парень зашёл в фойе железнодорожного вокзала вместе с девушкой. Пара подошла к автомату с цветами, который не был заперт. 

Молодой человек взял один букет, сделал вид, что кладёт деньги в купюроприёмник, а затем пара покинула здания вокзала. Несколькими минутами позже витеблянин вернулся уже один. Он достал из аппарата ещё семь букетов, снова сымитировал оплату и ушёл. 

В Витебске парень украл из автомата с цветами восемь букетов -1

Фото: МВД Беларуси 

Вскоре незапертое устройство без цветов заметил патрульный, после чего об этом сообщили владельцу автомата. Выяснилось, что мужчина забыл закрыть дверь. Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения, потому найти его оказалось несложно. В машине фигуранта находилась часть украденных цветов, остальные были обнаружены у его знакомых. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Весной 2020 года в Бобруйске произошёл похожий случай.

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# Кража # происшествия

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