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На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин

21 мая 2019 06:29
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Новости Беларуси. Днём 20 мая в Полоцке загорелись сараи.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей хозпостройки уже были полностью объяты пламенем. Внутри сараев никого не было, пострадавших нет. Пожар был потушен.  

На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

В сблокированных сараях хранилось имущество граждан, которые проживают в стоящих рядом домах. Огнём уничтожен блок сараев. Повреждены рама и подоконник на техническом этаже пятиэтажки, обшивка стен и рама на балконе третьего этажа, а также кондиционер в магазине, который расположен в 10 метрах от очага пожара.  

На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Проводится проверка, выясняются детали случившегося и причина загорания. Предполагается поджог.  

На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

Несколько дней назад в Полоцком районе мужчина сжёг дом. 

Причиной действий мужчины стала ревность – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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