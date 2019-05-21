На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей хозпостройки уже были полностью объяты пламенем. Внутри сараев никого не было, пострадавших нет. Пожар был потушен.

В сблокированных сараях хранилось имущество граждан, которые проживают в стоящих рядом домах. Огнём уничтожен блок сараев. Повреждены рама и подоконник на техническом этаже пятиэтажки, обшивка стен и рама на балконе третьего этажа, а также кондиционер в магазине, который расположен в 10 метрах от очага пожара.